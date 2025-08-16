Достижения.рф

Зеленский сделал одно заявление о России

Зеленский заявил о возможной активизации российского наступления в ближайшие дни
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в соцсетях предупредил, что Россия в ближайшие дни может активизировать наступление.



По его словам, исходя из политико-дипломатической обстановки вокруг страны, есть опасения, что российская армия попытается нарастить давление и удары по украинским позициям; фиксируются передвижения и приготовления войск.

Зеленский сообщил, что выслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского и поручил ему «поговорить с боевыми командирами».

Ранее он пообещал перебросить дополнительные силы на донецкое направление после прорыва российских войск в районе Доброполья.

Никита Кротов

