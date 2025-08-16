Глава РФПИ указал на одну деталь перед встречей Трампа и Путина на Аляске
Дмитриев: встреченный на Аляске медведь стал добрым знаком перед саммитом в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях сообщил, что встреченный им на Аляске медведь оказался «добрым знаком» перед российско‑американским саммитом.
15 августа Дмитриев опубликовал в соцсетях видео: он находился в пригороде Анкориджа или в парке у реки, и в нескольких десятках метров от него заметили небольшого медведя. В комментарии к записи он выразил надежду, что появление животного предвещает удачное проведение встречи президентов.
«Медведь действительно был добрым знаком», — написал он.
Путин и Трамп провели переговоры в узком составе — почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из ключевых тем обсуждения было урегулирование украинского кризиса. По словам Трампа, пока добиться мирного урегулирования не удалось, но есть значительные шансы на это в будущем. Путин, в свою очередь, заявил о намерении как можно скорее завершить конфликт на Украине.
Визит Путина в Анкоридж длился примерно пять часов. После переговоров он посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт‑Ричардсон и передал православной церкви в Аляске икону Германа Аляскинского — покровителя Америки.