Глава РФПИ указал на одну деталь перед встречей Трампа и Путина на Аляске

16 августа 2025, 16:10

Дмитриев: встреченный на Аляске медведь стал добрым знаком перед саммитом в США

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях сообщил, что встреченный им на Аляске медведь оказался «добрым знаком» перед российско‑американским саммитом.





15 августа Дмитриев опубликовал в соцсетях видео: он находился в пригороде Анкориджа или в парке у реки, и в нескольких десятках метров от него заметили небольшого медведя. В комментарии к записи он выразил надежду, что появление животного предвещает удачное проведение встречи президентов.





«Медведь действительно был добрым знаком», — написал он.