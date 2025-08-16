Достижения.рф

ФРГ дала Украине обещание

Канцлер Мерц: Киев может рассчитывать на непоколебимую европейскую солидарность
Канцлер Германии Фридрих Мерц в своём аккаунте в соцсетях пообещал Киеву неизменную солидарность Европы в вопросе урегулирования конфликта.



Мерц также отметил роль президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать кризис.

«Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в стремлении миру, который будет защищать интересы безопасности Украины и Европы», — написал Мерц.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» вскоре соберётся для обсуждения последующих шагов, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал усилить санкционное давление на Россию, если мирное соглашение не будет достигнуто.
