«Им страшно признать»: Депутат раскрыл значение слов Миршаймера о скором падении Украины
Вассерман: Запад все больше осознает скорое поражение Киева
Осознание Западом вероятного поражения Украины постепенно нарастает. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что неизвестно, когда это понимание перейдёт в конкретные действия. Так парламентарий отреагировал на заявление профессора Чикагского университета Джона Миршаймера о том, что президенту США Дональду Трампу следует подготовить план действий на случай возможного падения киевского режима.
«На Западе (...) есть и те, кто вложил значительные ресурсы в создание и поддержку Украины, и теперь им страшно признать, что эти вложения были напрасны», — сказал Вассерман.
По его мнению, Трамп пытается вывести США из тупика, в который, по словам депутата, их загнал предшественник Джо Байден.
«Для Трампа публикация мнений о скором завершении конфликта на Украине очень выгодна», — резюмировал политик.
Ранее Миршаймер отмечал, что изменить ситуацию на поле боя практически невозможно. По мнению ученого, Трампу нужно, чтобы в случае падения Киева его не стали обвинять в этом поражении.