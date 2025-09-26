«Им страшно признать»: Депутат раскрыл значение слов Миршаймера о скором падении Украины

26 сентября 2025, 18:59

Вассерман: Запад все больше осознает скорое поражение Киева

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Осознание Западом вероятного поражения Украины постепенно нарастает. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.





В беседе с NEWS.ru он отметил, что неизвестно, когда это понимание перейдёт в конкретные действия. Так парламентарий отреагировал на заявление профессора Чикагского университета Джона Миршаймера о том, что президенту США Дональду Трампу следует подготовить план действий на случай возможного падения киевского режима.





«На Западе (...) есть и те, кто вложил значительные ресурсы в создание и поддержку Украины, и теперь им страшно признать, что эти вложения были напрасны», — сказал Вассерман.

«Для Трампа публикация мнений о скором завершении конфликта на Украине очень выгодна», — резюмировал политик.