Удары ВКС РФ по объектам на Украине, контратаки в Алексеевке, штурм Ямполя: последние новости СВО
На основных направлениях фронта ВС РФ развивают наступление, закрепляя успехи предыдущих дней. Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, инициатива остается в руках российских войск, которые методично продвигаются, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Покровском и Северском направлениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Покровское направлениеЗдесь российские подразделения продолжают наступление, зачистив территории к северу от Удачного. В районе самого города Покровска идут встречные бои за промышленную зону. ВС РФ также расширяют контроль южнее Родинского, усиливая охват агломерации с севера. В попытке остановить продвижение российских войск, ВСУ проводят отчаянные контратаки в районе Новоторецкого и Маяка, стремясь ликвидировать «Добропольский выступ».
Угледарское направлениеРоссийская армия усиливает натиск и на этом участке фронта. Отмечено продвижение в районах Полтавки, Успеновки и Новониколаевки со стороны Ольговского и Новоивановки. Продолжаются упорные бои за Новогригоровку. Кроме того, российские подразделения наступают от Тернового и Березового в сторону Калиновского и Вербового, а севернее разворачивается сражение за Ивановку.
Заявления Трампа о возврате Украиной территорий идут вразрез с оценками разведки
Северское направлениеПосле освобождения Серебрянского лесничества стратегическая инициатива прочно перешла к ВС РФ. ВСУ, потеряв возможность удерживать позиции к северу от леса, вынуждены отступать под давлением российских сил, наступающих в направлении Серебрянки. Попытки ВСУ контратаковать в районе шахты №6 – ключевого узла обороны на подступах к Северску – успеха не приносят.
Продолжается штурм Ямполя, бои идут уже на северо-восточной окраине населенного пункта. Осознавая стратегическую важность этого логистического узла, ВСУ стягивают сюда резервы. Активные боевые действия также ведутся на подступах к Дроновке. С юга российские войска зачищают территорию между Переездным и Выемкой, выравнивая линию фронта для дальнейшего продвижения на Звановку и Северск.
Харьковское и Купянское направленияНа Харьковском направлении зафиксировано тактическое продвижение российских подразделений в районе Синельниково. В южной части Волчанска операторами БПЛА была уничтожена база минометного расчета противника. На плацдарме в районе Хатнее-Амбарное сообщается о расширении зоны контроля в сторону Отрадного.
На Купянском направлении ВСУ, стремясь удержать город, сосредоточили значительные резервы и оказывают мощное сопротивление. В Сумской области продолжаются тяжелые бои в районе Юнаковки. За последние сутки противник предпринял серию безуспешных контратак у Алексеевки, Кондратовки и Варачино, понеся потери.
Константиновское направлениеШтурмовые группы ВС РФ заняли значительную часть села Плещеевка. Южнее водохранилища бои идут у Клебан-Быка и Щербиновки. На подступах к самому городу сражение продолжается в районе дачных поселков. Точным ударом артиллерии уничтожен крупный склад боеприпасов в юго-восточной части Константиновки.
Удары в глубину и ПВОСилы ПВО России продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив за минувшие сутки 55 украинских беспилотников над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей. В акватории Черного были сбиты 15 безэкипажных катеров и 3 десантных катера противника.
ВКС России нанесли удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В Винницкой области поражена подстанция, питающая железнодорожный узел «Жмеринка». Аналогичные удары нанесены в Кировоградской и Черниговской областях. На аэродроме Каменка ударом ОТРК «Искандер» уничтожены два самолета Як-52 и не менее десяти беспилотников.