ВСУ ударили по мирным жителям в посёлке Белая Берёзка Брянской области
В результате массированного удара из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по посёлку Белая Берёзка Брянской области пострадали мирные жители, включая одного ребёнка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что удар очевидно был целенаправленным, что в очередной раз может трактоваться исключительно как терроризм со стороны ВСУ.
Всех пострадавших мирных жителей оперативно доставили в районную больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По словам Богомаза, в результате обстрела также произошли возгорания и повреждения жилых домов и административных зданий.
Местные власти продолжают оказывать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия обстрела. Следственные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента.
