ВСУ ударили по мирным жителям в посёлке Белая Берёзка Брянской области

25 сентября 2025, 21:46

Фото: iStock/bpawesome

В результате массированного удара из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по посёлку Белая Берёзка Брянской области пострадали мирные жители, включая одного ребёнка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.