В НАТО признали, что остановить Россию невозможно
WP: В НАТО признаются в невозможности остановить РФ, несмотря на поддержку ВСУ
В НАТО признают, что, несмотря на многомиллиардную помощь Запада ВСУ, остановить действия российских войск не удалось. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники издания — высокопоставленные представители альянса — указывают, что на фронте перехватила инициативу Россия.
«Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их [Вооруженные силы России] оказалось невозможно», — сказано в публикации.
В связи с этим источники считают, что заявления президента США Дональда Трампа о боеспособности украинских сил и возможности вернуть «старые границы» не соответствуют реальной обстановке.