В НАТО признали, что остановить Россию невозможно

25 сентября 2025, 22:15

WP: В НАТО признаются в невозможности остановить РФ, несмотря на поддержку ВСУ

Фото: istockphoto/zim286

В НАТО признают, что, несмотря на многомиллиардную помощь Запада ВСУ, остановить действия российских войск не удалось. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.





Собеседники издания — высокопоставленные представители альянса — указывают, что на фронте перехватила инициативу Россия.





«Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их [Вооруженные силы России] оказалось невозможно», — сказано в публикации.