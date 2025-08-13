Депутат назвал ближайшие задачи СВО
Депутат Госдумы Виктор Соболев, как пишет Daily Storm, заявил, что после установления полного контроля над Донбассом российские войска намерены переходить в наступление ещё на три области Украины.
По его словам, помимо боёв в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, где уже наблюдается продвижение российских сил, планы страны включают продолжение специальной военной операции на территориях Николаевской, Одесской и Черниговской областей.
Президент России, по его словам, поставил задачу создать буферную зону безопасности, в которую он включает Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области.
Депутат назвал наступление в перечисленных регионах ближайшей задачей Вооружённых сил России. Отмечается, что в 2024 году как минимум два села в Черниговской области переходили под российский контроль, но о дальнейшем развитии боёв на этом направлении сведений не поступало. Также несколько населённых пунктов, ранее относимых к Николаевской области, после референдумов были присоединены к Херсонской и включены в состав России; сведений о новых операциях российских войск на территориях Николаевской области после этого нет.
Читайте также: