13 августа 2025, 22:35

Депутат Соболев: бойцы ВС РФ будут наступать в Одесской и Николаевской областях

Фото: istockphoto/IherPhoto

Депутат Госдумы Виктор Соболев, как пишет Daily Storm, заявил, что после установления полного контроля над Донбассом российские войска намерены переходить в наступление ещё на три области Украины.