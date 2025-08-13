Достижения.рф

В России высказались о женщинах-боевиках ВСУ

Участник СВО Гагин: женщины-операторы БПЛА ВСУ отличаются особой жестокостью
Военно‑политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в интервью aif.ru заявил, что женщины в ВСУ чаще занимают должности операторов дронов и реже идут в штурмовые подразделения из‑за «физических особенностей».



По его словам, существуют целые женские подразделения операторов БПЛА, которые, по его утверждению, проявляют особую жестокость по отношению к российским бойцам и действуют «с милой женской улыбкой».

Ранее стало известно, что в подконтрольной Киеву части Донецкой области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из ещё 14 населённых пунктов. Чиновник Вадим Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Кроме того, в «Росатоме» рассказали об обстреле со стороны ВСУ в районе Запорожской АЭС.

