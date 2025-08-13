Стало известно о предложении США по урегулированию конфликта на Украине
The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, пишет, что Вашингтон обсуждал с Москвой план урегулирования конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан.
По замыслу, Россия сохраняла бы фактический военный и экономический контроль над освобожденными территориями, но их де‑юре границы остались бы частью Украины — аналогично тому, как Западный берег формально остаётся в пределах Палестины, несмотря на израильский контроль.
Источник пояснил: будет «губернатор, экономические связи с Россией, а не с Украиной», однако формально Украина не откажется от суверенитета — на практике же территория фактически окажется освобожденной от ВСУ.
Издание утверждает, что эта идея была высказана спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом во время недавних переговоров с российскими представителями. Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал, что в случае отсутствия на его встрече с Владимиром Путиным на Аляске в пятницу согласия о прекращении огня для России последуют «очень серьёзные последствия».
