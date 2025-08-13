Стало известно о предложении США по урегулированию конфликта на Украине

13 августа 2025, 22:15

Times: США и РФ обсуждали идею решения конфликта по образцу Палестины

Фото: istockphoto/vchal

The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США, пишет, что Вашингтон обсуждал с Москвой план урегулирования конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан.