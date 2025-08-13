Сальдо: Киев эвакуировал людей из микрорайона «Корабел» в Херсоне

13 августа 2025, 22:05

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что назначенная киевскими властями эвакуация граждан из подконтрольного Киеву микрорайона «Корабел» на Карантинном острове завершена.