Сальдо: Киев эвакуировал людей из микрорайона «Корабел» в Херсоне
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что назначенная киевскими властями эвакуация граждан из подконтрольного Киеву микрорайона «Корабел» на Карантинном острове завершена.
Ранее, в начале августа, Сальдо сообщал, что украинские власти объявили эвакуацию с острова, который они превратили в военную базу.
Карантинный остров расположен в низовьях Днепра; на нём находится микрорайон «Корабел», также называемый Островом. По словам губернатора, позиции ВСУ на острове подавляются огнём российских войск, а работы по «зачистке» продолжатся до полного освобождения Херсона.
Херсонская область вошла в состав РФ в результате сентябрьского референдума 2022 года. Украина не признала результаты голосования и продолжила обстрелы указанной территории.
