Депутат рассказал о похищении мужчин для отправки под Крынки

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Сотрудники военных комиссариатов Украины похищают людей и отправляют их воевать под Крынки. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, приводит его слова РИА Новости.
Барбашов рассказал, что в Николаеве опасаются слова «Крынки», и мужчины бояться быть отправленными на это направление.
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