Депутат рассказал о похищении мужчин для отправки под Крынки

Российские бойцы продолжают теснить противника на нескольких направлениях. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, по каким объектам Украины ВС РФ нанесли массированный удар минувшей ночью, и где удалось продвинуться российским войскам, читайте в материале «Радио 1».