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Российские военные давят ВСУ в селе Тоненькое в ДНР

WarGonzo: ВС РФ теснят ВСУ в селе Тоненькое
20 марта 2024, 21:34
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные активно теснят бойцов ВСУ в селе Тоненькое в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.
«Не прошло и двух дней, как начали приходить сообщения о продвижениях наших войск в этом населённом пункте. Скорее всего в ближайшие дни можно ждать хороших новостей с этого участка Донецкого фронта», — говорится в сообщении.

После освобождения Орловки от ВСУ военкоры писали, что взятие этого села должно облегчить задачу российским военным по освобождению Тоненького и Бердычей, где украинские военные еще продолжают держать оборону.


Напомним, 19 марта в Минобороны РФ заявили, что на Авдеевском направлении армия России освободила от ВСУ село Орловка в ДНР, населённый пункт перешёл под контроль российских бойцов.

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ВС РФ уничтожили в Харькове военных ГУР Украины, атаковавших Белгород
20 марта 2024, 20:54

Фото: iStock/allanswart

Российские военные нанесли мощный удар по заводу в Харькове, где находились военнослужащие ГУР Минобороны Украины, которые пытались штурмовать Белгородскую область. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сегодня днем был нанесен удар по городу Харькову, по производству беспилотников. Производство находилось в цеху завода, который ранее был разделен: сейчас это и электроаппаратуры завод, и бронетанковый завод под номером 115. Прилетело очень качественно», — цитирует РИА Новости Лебедева.

По его словам, в результате удара ликвидировано большое число военных от ГУР Украины, которые осуществляют попытки штурмовать Белгородскую область.

Также он добавил, что при российском ударе также уничтожены собиравшие беспилотники рабочие, прибывшие с Западной Украины, а также иностранные специалисты, занимающиеся снаряжением этих дронов. Лебедев пояснил, что этих людей набрали после увольнения местных жителей.

Агентство уточняет, что в уничтоженном цеху производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и боеприпасы к ним.

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Шмыгаль допустил мобилизацию менее 500 тысяч украинцев
20 марта 2024, 20:33

Фото: iStock/Olena_Z

Украинской армии будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис, чьи слова приводит Bloomberg.
Он подчеркнул, что в столь масштабном призыве, возможно, нет необходимости, с учётом ротации военнослужащих и траншей западных стран.

Шмыгаль отметил, что Украина продолжит борьбу, если заручится поддержкой партнёров.

В настоящее время украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах, ракетах большой и средней дальности, добавил премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что той помощи, которую выделили западные страны, хватит Украине только на первое полугодие.

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СК РФ расследует обстрелы ВСУ Белгородской и Херсонской областей, ЛНР И ДНР
СК установит обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской области и ДНР
20 марта 2024, 20:22

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России займётся расследованием фактов обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В результате обстрелов населённый пунктов Белгородской области украинскими войсками, погибли пять мирных жителей, ещё девять человек пострадали.

Последствиями обстрела ВСУ центра Лисичанска в ЛНР стали гибель одного мужчины и повреждение трёх этажей многоквартирного дома.

Один мирный житель был убит в результате обстрела ВСУ в Каховском районе Херсонской области.

При обстреле противником Петровского района ДНР ранены женщина 1936 года рождения. Двое шахтёров получили ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию шахты им. А.А. Скочинского в Кировском районе Донецка. Также двое мирных граждан пострадали в Горловке, а ещё четверо сотрудников МЧС РОсии и один местный житель получили ранения при сбросе боеприпасов на город.

В Следственном комитете подчеркнули, что все обстоятельства совершённых преступлений будут установлены.

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Mash опубликовал видео встречи белгородскими пограничниками украинской ДРГ
20 марта 2024, 19:56

Фото: iStock/zabelin

Экшн-камера на каске пограничника в белгородской области сняла встречу украинской ДРГ в селе Сподарюшино Белгородской области. Видео опубликовал Mash.
Предположительно, видео от 13 марта. Именно тогда в в Сподарюшино российские военные вели жёсткий бой с членами вражеской ДРГ. На нем около 20 вооружённых дагестанских пограничников, находящиеся в опорном пункте в селе, встретили группу украинских диверсантов при попытке прорваться на территорию России при поддержке танков и авиации.

Два дня потребовалось российским бойцам на то, чтобы выбить диверсантов из населенного пункта. Сейчас командир российской группы с позывным «Монако» вместе с сослуживцами проходит лечение в Питере. По их словам, обстановка в Грайворонском районе напряжённая. Однако они утверждают, что диверсантов в Белгородской области сейчас нет.

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#путин
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Российские силы выбили ВСУ из центральной части Работино
Рогов: ВС РФ вытеснили ВСУ из центральной части Работино и продвинулись на север
20 марта 2024, 19:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные выбили противника из центральной части села Работино, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра», — сообщил Рогов.

Он также рассказал, что российские силы на этом участке линии боевого соприкосновения начали доминировать в контрбатарейной борьбе. Противник же, заметно уступая ВС РФ в количестве артиллеристских снарядов, пытается компенсировать это ударами беспилотных летательных аппаратов.

Рогов подчеркнул, что украинская армия снизила количество тяжёлой военной техники и стала более активно бросать в бой пешие войска.

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#запорожская область
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#сво
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Два снайпера ВС РФ ликвидировали группу польских наёмников
20 марта 2024, 17:40

Фото: iStock/Three Spots

Пара российских снайпера за одну минуту ликвидировали на Харьковском направлении группу польских наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, российские снайперы на протяжении трех дней выслеживали группу наёмников из Польши из 12 человек, среди которых также находился майор регулярной польской армии в отставке.

Обнаружить группу противника удалось в «Шервудском лесу» под Изюмом в Харьковской области. Все они были ликвидированы.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил, что на Запорожском направлении замечены наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он уточнил, что в иностранном легионе на запорожском направлении кроме наёмников из Франции, замечены и британцы. Однако и тех, и других там не много, отметил Рогов.

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#вс рф
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Минцифры: Украина могла бы выпускать два миллиона БПЛА в год, но нет денег
20 марта 2024, 16:32

Фото: iStock/NatureNow

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два миллиона единиц в год, если бы Киеву хватало денежных средств. Об этом сообщает Guardian.
Отмечается, что в настоящее время Украина использует значительно меньше полного объема своих производственных мощностей. По словам Федорова, несмотря на это, Киев вышел на темп в более миллиона беспилотников в год, превысив запрошенные ранее украинский лидером Владимиром Зеленским показатели в один миллион БПЛА.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев получит ракеты и артиллерийские боеприпасы для систем противовоздушной обороны. По словам Умерова, речь идет о пакете помощи, который включает 155-мм, 152-мм и 105-мм снаряды.

Напомним, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия со стороны США. По этой же причине в настоящее время ВСУ находятся в катастрофическом положении.

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#сша
#украина
#боеприпасы
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#всу
#ракеты
#киев
#оружие
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В Харькове прогремел взрыв
20 марта 2024, 16:11

Фото: iStock/RamonCast

В городе Харьков, расположенном на на востоке Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Во второй половине дня в среду 20 марта в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, с тех пор сигналы воздушной тревоги раздаются практически ежедневно на всей территории страны.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству атак на российское приграничье. Он сказал, что хотел бы, чтоб жители российских областей жили в бомбоубежищах и постоянно слышали звук сирен.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал разрешения на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова по причине предполагаемых преступлений, совершенных этими лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции лица «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».

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#украина
#харьков
#воздушная тревога
#взрыв
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«Дутая слава»: военэксперт Баранец указал на слабые стороны танков Abrams
ВС РФ уничтожили четвёртый танк Abrams в районе Авдеевки
20 марта 2024, 15:55

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные уничтожили четвёртый американский танк Abrams в районе Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Западная техника на деле оказывается настолько слабой, поскольку вокруг неё раздута лживая реклама самими же США, рассказал в беседе с «Радио 1» военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Это тот пример, когда дутая слава бежит впереди самого западного оружия.

Танки Abrams горят на поле боя также, как любые другие танки. Российские противотанкисты, артиллеристы, операторы беспилотников сумели сделать всё необходимое для уничтожения этого танка, тактико-технологические характеристики которого были сильно раздуты, отметил эксперт.

США в ярости от уничтожения танков Abrams в зоне СВО


Он подчеркнул, что американские власти крайне недовольны тем, что танки Abrams были выпущены на передовую, где и были уничтожены. Изначально США запрещали украинским военным использовать танки на тех позициях, где их легко могут подбить. Однако у Украины не было другого выбора, за что она и поплатилась.

ВС РФ разобрали по частям подбитый Abrams


После нанесённых ВС РФ ударов, российские разведчики прибыли к танку, осмотрели его и сфотографировали. Интересно то, что с танка были сняты, в частности, система управления огнём, прицелы, элементы корпуса. То есть, с подбитого Abrams было снято всё, что российские военные смогли унести с собой. Таким образом, российская сторона теперь будет знать этот тип американских танков ещё лучше, чем прежде.

«Сегодня уже нет такого вида танков Запада, которые бы мы не подбивали. Подбивали Leopard, английские Challenger, американские БТР Bradley, французские танки М-10 и так далее. У нас уже весь ассортимент есть. Мы будем создавать коллекцию», – пояснил Баранец.
Он рассказал, что поступали предложения о том, чтобы привезти все подбитые ВС РФ украинские танки и разместить их у зданий посольств тех стран, которые поставили эту технику Украине. Военный эксперт высоко оценил такую идею.

Поставки американских танков Abrams на Украину


ВСУ получили первую партию американских танков Abrams в сентябре 2023 года. Тогда власти США запретили Украине выпускать танки на поле боя, опасаясь их скорого уничтожения. Именно поэтому они долгое время находились в запасе и не были задействованы в бою. Однако положение ВСУ на фронте стало стремительно ухудшаться, и было принято решение против воли американских союзников пустить их в бой.

Первый уничтоженный танк Abrams


Первый американский танк Abrams был уничтожен российскими военными в конце февраля текущего года. Для этого ВС РФ использовали FVP-беспилотники «Ланцет» и противотанковое оружие. Также подбить танк помогли FPV-дроны «Пиранья», которые работают на уникальных частотах. В настоящее время у них нет аналогов, которые бы работали с видеопередатчиками на подобных уникальных частотах. Второй танк был подбит российскими военными спустя несколько дней, после чего были уничтожены ещё два экземпляра американской техники.

Общие потери ВСУ за первые месяцы 2024 года


Министр обороны России Сергей Шойгу 20 марта озвучил потери, которые понесла украинская армия с начала текущего года. По данным Минобороны РФ потери противника превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц военной техники. Министр подчеркнул, что эти данные в три раза превышают показатели того же периода 2023 года. В связи с резким ухудшением положения ВСУ, на Украине участились случаи дезертирства и мародёрства в отношении мирного населения.

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