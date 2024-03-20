Российские военные давят ВСУ в селе Тоненькое в ДНР

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Российские военные активно теснят бойцов ВСУ в селе Тоненькое в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.
«Не прошло и двух дней, как начали приходить сообщения о продвижениях наших войск в этом населённом пункте. Скорее всего в ближайшие дни можно ждать хороших новостей с этого участка Донецкого фронта», — говорится в сообщении.
После освобождения Орловки от ВСУ военкоры писали, что взятие этого села должно облегчить задачу российским военным по освобождению Тоненького и Бердычей, где украинские военные еще продолжают держать оборону.
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