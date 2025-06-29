29 июня 2025, 06:25

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам депутата Госдумы от Республики Крым, члена парламентского комитета по безопасности Михаила Шеремета, при Владимире Зеленском Украина всегда будет полицейским государством, где будут физически ликвидированы граждане, несогласные со властями. Об этом политик заявил ТАСС.







«При Зеленском Украина всегда будет полицейским государством. Только такая форма правления способна удовлетворить его болезненные запросы и растущие потребности, позволяя вовремя закрыть рот или физически ликвидировать тех граждан, кто не желает мириться с его незаконным статусом, открыто по-диктаторски издевающимся над конституцией преданной им страны», — сказал Шеремет.