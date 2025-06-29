29 июня 2025, 06:11

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По словам британского аналитика Александра Меркуриса, недавнее заявление президента России Владимира Путина о сокращении расходов на оборону указывает на скорую победу страны в противостоянии с Украиной. Об этом эксперт рассказал на своем YouTube-канале.







«Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро. Желание снизить расходы на оборону при их увеличении у НАТО свидетельствует и о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой и без огромных затрат», — заявил аналитик.