Меркурис: Речь Путина говорит о скорой победе России в конфликте с Украиной
По словам британского аналитика Александра Меркуриса, недавнее заявление президента России Владимира Путина о сокращении расходов на оборону указывает на скорую победу страны в противостоянии с Украиной. Об этом эксперт рассказал на своем YouTube-канале.
«Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро. Желание снизить расходы на оборону при их увеличении у НАТО свидетельствует и о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой и без огромных затрат», — заявил аналитик.
Меркурис отметил тот факт, что в процентном соотношении российские расходы на оборону намного ниже тех, которые были у США во время корейской и вьетнамской войн. На фоне этого можно говорить о том, что РФ скоро одержит победу в противостоянии с Украиной.