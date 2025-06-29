Пушков: Зеленский сменил риторику в отношении конфликта с Россией
Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией и теперь говорит хотя бы о ничьей в противостоянии с РФ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«Он пытается уцепиться, ему важно доказать, что Россия не побеждает <…> что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — пояснил Пушков в эфире программы «Право Знать» на RuTube.
К тому же сенатор отметил, что для Запада Украина стала филиалом, который он будет защищать до последнего. При этом помощникам киевского режима необходима поддержка президента США Дональда Трампа. Именно поэтому на прошедшем саммите НАТО в Гааге в его сторону было столько лести.