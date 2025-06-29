Пушков: Зеленский сменил риторику в отношении конфликта с Россией

29 июня 2025, 04:18

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский плавно сменил риторику в отношении конфликта с Россией и теперь говорит хотя бы о ничьей в противостоянии с РФ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.







«Он пытается уцепиться, ему важно доказать, что Россия не побеждает <…> что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — пояснил Пушков в эфире программы «Право Знать» на RuTube.