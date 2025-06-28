В США высказались о поддержке киевского режима
Госдеп: Вашингтон поддерживает Киев, но сфокусирован на разрешении конфликта
Вашингтон поддерживает Киев, но сфокусирован на дипломатическом урегулировании вооруженного конфликта. Об этом объявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News.
«Мы являемся теми, кто больше всего поддерживает Украину, мы говорим об этом наиболее открыто. Конечно, мы помогали им, руководили природой саммитов и мирных переговоров», — обратила внимание Тэмми Брюс.
Официальный представитель Госдепа уточнила, что мирные переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта продолжаются. Еще она подчеркнула, что кризис стал «многонациональным фронтом», поскольку огромное количество стран способствует продолжению боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа России в спецоперации на Украине обязательно произойдет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе общения с представителями молодежных организаций.