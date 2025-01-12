ВС РФ нанесли мощный удар по подконтрольному ВСУ Краматорску в ДНР

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Российские войска нанесли мощный удар по подконтрольному ВСУ Краматорску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На представленных каналом кадрах виден огромный столб дыма. Взрыв произошёл в промышленной зоне города.
Пока не раскрывается, по какому именно объекту пришёлся удар. Украинские СМИ подтвердили факт прилёта, но подробностей пока также не раскрывают.
По предварительной версии, российские войска поразили здание компании ДОК «Промлес», который расположен рядом с железной дорогой.
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Пока не раскрывается, по какому именно объекту пришёлся удар. Украинские СМИ подтвердили факт прилёта, но подробностей пока также не раскрывают.
По предварительной версии, российские войска поразили здание компании ДОК «Промлес», который расположен рядом с железной дорогой.
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Анастасия Чинкова