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По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, госсекретарь США Марко Рубио трезво оценивает вопрос о границах Украины. Об этом политик заявил РИА Новости.
«Рубио прав... И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Всё это блеф, и в США это прекрасно осознают», — поясняет Шеремет.
Депутат отметил, что Россия защитит народы, которые пожелали по общему пути развития со страной. При этом от Украины сейчас осталось только территория.
Напомним, что ранее Марко Рубио заявлял о невозможности Украины вернуться к границам 2014 года.
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