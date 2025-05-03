Эксперт раскрыл возможное будущее Украины при продолжении конфликта

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Украина может стать главной проигравшей стороной при отсутствии результатов российско-американских переговоров. Об этом заявил на круглом столе центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ), проходящем в Ереване, глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
«Мы можем предполагать два сценария исхода этих (переговоров между РФ и США) переговоров... Отсутствие результата тоже будет результатом. Так вот, на мой взгляд, первый сценарий - это отсутствие результата», — сказал он.По мнению Тимофеева, данная ситуация может получиться в силу запутанности накопившихся за долгое время противоречий и сложности конфликта.
«И с каждым месяцем, а, возможно, и годом будущие переговорные позиции Украины будут ухудшаться», — добавил Тимофеев.
Первый тур российско-американских консультаций состоялся 18 февраля в Саудовской Аравии. Продолжение переговоров состоялось 24 марта. Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта. Киев тем временем выступает за продолжение антироссийских санкций.
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Никита Кротов