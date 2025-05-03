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Эксперт раскрыл возможное будущее Украины при продолжении конфликта

Тимофеев: Киев станет главной проигравшей стороной при продолжении конфликта
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина может стать главной проигравшей стороной при отсутствии результатов российско-американских переговоров. Об этом заявил на круглом столе центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ), проходящем в Ереване, глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
«Мы можем предполагать два сценария исхода этих (переговоров между РФ и США) переговоров... Отсутствие результата тоже будет результатом. Так вот, на мой взгляд, первый сценарий - это отсутствие результата», — сказал он.
По мнению Тимофеева, данная ситуация может получиться в силу запутанности накопившихся за долгое время противоречий и сложности конфликта.

«И с каждым месяцем, а, возможно, и годом будущие переговорные позиции Украины будут ухудшаться», — добавил Тимофеев.

Первый тур российско-американских консультаций состоялся 18 февраля в Саудовской Аравии. Продолжение переговоров состоялось 24 марта. Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта. Киев тем временем выступает за продолжение антироссийских санкций.

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#новости
На Украине назвали число изучающих русский язык школьников
Омбудсмен Креминь: на Украине всего 345 школьников изучают русский язык
03 мая 2025, 22:41

Фото: istockphoto/Professor25

Число школьников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до 345 человек, заявил украинским СМИ омбудсмен по защите государственного языка в республике Тарас Креминь. По его словам, в 2021-2022 учебном году таких учащихся было примерно 100 тысяч. По мнению собеседника, скоро «русский язык полностью уйдет из украинских школ».
«В тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идет об «остаточном контингенте», поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года», — сказал Креминь.
В 2013-2014 годах на Украине произошел госпереворот. В 2015 году в республике ввели закон о декоммунизации и стали бороться с русской культурой во всех ее проявлениях. Неонацисты и поддерживающие их политики призывали сжигать русские книги, уничтожать памятники и запрещать язык.

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В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку по минералам
Геращенко назвала заявления Зеленского о лишении виз нардепов шантажом
03 мая 2025, 22:19

Фото: istockphoto/Konoplytska

Заявления Владимира Зеленского с требованием к Вашингтону лишить виз украинских нардепов, не поддержавших минеральную сделку, — политический шантаж. Об этом в соцсетях написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
«Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — сказано в публикации.

Геращенко обвинила главу киевского режима в незнании основного закона страны. По ее словам, 80-я статья конституции гласит, что украинские нардепы не подлежат юридической ответственности за высказывания в парламенте и голосования. Исключением являются лишь клевета и оскорбления.

Перед этим Зеленский заявлял, что Вашингтон должен «просто отменить визы» нардепам, которые против ратификации соглашения по редкоземам.

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ВС РФ предотвратили попытку боевиков ВСУ попасть в Курскую область
Кадыров: спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ попасть в Курскую область
03 мая 2025, 21:09

Фото: istockphoto/N-sky

Попытку боевиков ВСУ проникнуть в Курскую область предотвратили бойцы спецназа «Ахмат». Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«…Предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области. Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли», — сказано в посте.
Кадыров добавил, что вражескую группу разгромили точные удары. Дроноводы выявили противника и передали информацию штурмовикам. Также задействованы танкисты и артиллерия.

«Теперь эти нацисты больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю», — заключил глава Чечни.
Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об освобождении региона.

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Эксперт назвал конфликт на Украине «войной Трампа»
Профессор Дизен: украинский конфликт становится войной Трампа
03 мая 2025, 16:24

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украинский конфликт становится «войной» президента США Дональда Трампа, заявил в соцсетях норвежский профессор Глен Дизен. Таким образом эксперт отреагировал на сообщение Пентагона о том, что Вашингтон одобрил в пятницу контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ.
«Неясно, отказался ли Трамп навсегда от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам. В любом случае, теперь это война Трампа», — сказано в публикации.
Несколько дней назад Трамп заявлял, что конфликт на Украине начался при его предшественнике Джо Байдене. Республиканец подчеркивал, что не хочет нести ответственность за произошедшее.

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Захарова ответила Зеленскому на его отказ от перемирия в честь 80-летия Победы
Захарова заявила, что Зеленский предал украинский народ и своего деда-ветерана
03 мая 2025, 16:09

Фото: istockphoto/ser-alim

Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев «не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России» — прямая угроза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломата российского МИДа Марию Захарову.
Она подчеркнула, что глава киевского режима предал всех украинцев, включая своего деда-ветерана.

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», — прокомментировала Захарова.
Во время своей предвыборной кампании 2019 года Зеленский обещал прекратить боевые действия в Донбассе и посадить представителей предыдущей власти. Однако после выборов руководитель «слуг народа» забыл о своих обязательствах.

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