Эксперт раскрыл возможное будущее Украины при продолжении конфликта

Число школьников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до 345 человек, заявил украинским СМИ омбудсмен по защите государственного языка в республике Тарас Креминь. По его словам, в 2021-2022 учебном году таких учащихся было примерно 100 тысяч. По мнению собеседника, скоро «русский язык полностью уйдет из украинских школ».