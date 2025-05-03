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Число школьников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до 345 человек, заявил украинским СМИ омбудсмен по защите государственного языка в республике Тарас Креминь. По его словам, в 2021-2022 учебном году таких учащихся было примерно 100 тысяч. По мнению собеседника, скоро «русский язык полностью уйдет из украинских школ».
«В тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идет об «остаточном контингенте», поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года», — сказал Креминь.В 2013-2014 годах на Украине произошел госпереворот. В 2015 году в республике ввели закон о декоммунизации и стали бороться с русской культурой во всех ее проявлениях. Неонацисты и поддерживающие их политики призывали сжигать русские книги, уничтожать памятники и запрещать язык.
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