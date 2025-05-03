В Раде обвинили Зеленского в шантаже из-за отказа одобрить сделку по минералам

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Заявления Владимира Зеленского с требованием к Вашингтону лишить виз украинских нардепов, не поддержавших минеральную сделку, — политический шантаж. Об этом в соцсетях написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
«Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать», — сказано в публикации.
Геращенко обвинила главу киевского режима в незнании основного закона страны. По ее словам, 80-я статья конституции гласит, что украинские нардепы не подлежат юридической ответственности за высказывания в парламенте и голосования. Исключением являются лишь клевета и оскорбления.
Перед этим Зеленский заявлял, что Вашингтон должен «просто отменить визы» нардепам, которые против ратификации соглашения по редкоземам.
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Никита Кротов