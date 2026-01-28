Депутат Журова оценила шансы сборной России на Олимпиаде в Милане

28 января 2026, 12:49

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила шансы российской сборной на зимних Играх 2026 года в Милане.





По словам Журовой, основной упор на медали стоит делать на фигуристов. Лыжники также могут порадовать результатами, тогда как конькобежцы в российской команде будут очень молодыми и малоподготовленными с точки зрения опыта, но за них тоже стоит болеть.





«Для конькобежек эти Игры станут пробой пера. Но в 1996 году такая проба пера закончилась двумя золотыми медалями. От нынешней команды тоже можно ждать успеха», — отметила она Metaratings.ru.