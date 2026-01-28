Депутат Журова оценила шансы сборной России на Олимпиаде в Милане
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила шансы российской сборной на зимних Играх 2026 года в Милане.
По словам Журовой, основной упор на медали стоит делать на фигуристов. Лыжники также могут порадовать результатами, тогда как конькобежцы в российской команде будут очень молодыми и малоподготовленными с точки зрения опыта, но за них тоже стоит болеть.
«Для конькобежек эти Игры станут пробой пера. Но в 1996 году такая проба пера закончилась двумя золотыми медалями. От нынешней команды тоже можно ждать успеха», — отметила она Metaratings.ru.
На XXXV зимних Олимпийских играх Россию представят 13 спортсменов: горнолыжники Семён Ефимов и Юлия Плешкова, фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, шорт-трекист Алёна Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова, ски-альпинист Никита Филиппов и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.