Депутат Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Вассерман отметил, что значительное количество жителей Украины являются этническими русскими. А террористическая организация, которую имеет в виду парламентарий, задумана как антирусская.
Депутат предложил признать территорию Украины «естественной частью РФ», а ее жителей — частью русского народа. Вассерман заключил, что уничтожение всей организации поможет победить киевский режим.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Депутат предложил признать территорию Украины «естественной частью РФ», а ее жителей — частью русского народа. Вассерман заключил, что уничтожение всей организации поможет победить киевский режим.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова