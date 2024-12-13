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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что вместо призыва 18-летних граждан страны, следует рассмотреть возможность мобилизации сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и других государственных органов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В понедельник официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в случае призыва 18-летних граждан в ряды Вооруженных сил Украины, США предоставят всю необходимую поддержку в обеспечении их экипировкой.
Депутат задал вопрос о том, почему Госдепартамент США требует призвать 18-летних граждан, но не требует призывать 30 тысяч сотрудников СБУ и 10 тысяч работников ДБР и БЭБ. Он заинтересовался, чем эти люди так важны для будущего Украины наряду с 100 тысячами сотрудников ТЦК.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Депутат задал вопрос о том, почему Госдепартамент США требует призвать 18-летних граждан, но не требует призывать 30 тысяч сотрудников СБУ и 10 тысяч работников ДБР и БЭБ. Он заинтересовался, чем эти люди так важны для будущего Украины наряду с 100 тысячами сотрудников ТЦК.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова