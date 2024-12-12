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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о перспективах Украины в свете текущего конфликта. Он выразил мнение, что по итогам войны Украина может потерять треть своих территорий, а последствия для страны будут крайне тяжелыми. Свое мнение он высказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
«Я думаю, что Украина потеряет треть своих территорий и ей предложат гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск», — заявил Фицо.
Он добавил, что если такая ситуация является «счастьем для Украины», о котором говорит международное сообщество, то украинцы в итоге окажутся «преданы». Фицо также отметил, что Россия никогда не оставит Крым, а также ЛНР и ДНР, хотя международное сообщество не признает эти территории за Россией. По его мнению, важно понимать, что Россия продолжает контролировать эти регионы.
Премьер-министр подчеркнул, что военное решение конфликта невозможно и единственным способом его разрешения является диалог за столом переговоров.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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