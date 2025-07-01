Никита Михалков отреагировал на объявление его в розыск на Украине
Михалков прокомментировал сообщения СБУ об объявлении его в розыск на Украине
Режиссёр Никита Михалков дал комментарий на сообщения о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск на территории своей страны. Об этом артист сообщил в своём блоге.
Известно, что Михалков разыскивается СБУ с марта 2022 года, а с 2018 года он состоит в списке деятелей, которые, по мнению киевских властей, создают угрозу национальной безопасности. Режиссёр не оставил без внимания интерес к своей персоне и прокомментировал обвинения.
«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — отметил Михалков.Артист выразил недоумение по поводу заявлений генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что «русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны».