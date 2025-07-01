Никита Михалков отреагировал на объявление его в розыск на Украине

01 июля 2025, 19:26

Михалков прокомментировал сообщения СБУ об объявлении его в розыск на Украине

Никита Михалков (Фото: Telegram @nikitabsg)

Режиссёр Никита Михалков дал комментарий на сообщения о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск на территории своей страны. Об этом артист сообщил в своём блоге.





Известно, что Михалков разыскивается СБУ с марта 2022 года, а с 2018 года он состоит в списке деятелей, которые, по мнению киевских властей, создают угрозу национальной безопасности. Режиссёр не оставил без внимания интерес к своей персоне и прокомментировал обвинения.

«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — отметил Михалков.