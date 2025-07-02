Минобороны РФ сообщает об уничтожении 5 украинских БПЛА ночью

02 июля 2025, 07:24

Фото: iStock/sgolovunin

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 5 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.