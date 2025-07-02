Минобороны РФ сообщает об уничтожении 5 украинских БПЛА ночью
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили 5 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Из общего числа сбитых БПЛА, 2 были уничтожены над Курской областью, 2 — над Ростовской областью, и 1 — над Республикой Крым. Действия ПВО продолжают обеспечивать безопасность воздушного пространства страны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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