Депутат Верховной рады Дмитрук: все больше украинцев переезжают в Россию
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что все больше украинцев решают переехать в Россию и Белоруссию, где, по его словам, чувствуют себя безопаснее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам политика, жители Украины уезжают не только из страны, но и из Европы.
«Во-первых, там не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее — и в бытовом смысле, и в человеческом», — отметил Дмитрук.
Среди преимуществ жизни в этих странах он также назвал простоту адаптации, высокий уровень образования и медицины, а также возможность жить в традиционной духовной среде.
Парламентарий добавил, что получает письма от жителей Донецкой народной республики, которые забирают к себе родственников из Украины. По его словам, там есть свет, вода, тепло и работа, а также нет ТЦК и СБУ.