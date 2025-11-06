Депутат Верховной рады Дмитрук: все больше украинцев переезжают в Россию

06 ноября 2025, 23:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что все больше украинцев решают переехать в Россию и Белоруссию, где, по его словам, чувствуют себя безопаснее. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





По словам политика, жители Украины уезжают не только из страны, но и из Европы.





«Во-первых, там не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее — и в бытовом смысле, и в человеческом», — отметил Дмитрук.