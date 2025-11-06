Зеленский объявил о подготовке новых санкций против украинцев в России
Владимир Зеленский объявил о подготовке новых санкций против граждан страны, работающих в России. Об этом он сообщил в видеообращении.
Ранее, в июле, украинский лидер уже вводил персональные ограничения против блогера Андрея Серебрянского (Андрея Луганского), а также бывших депутатов Верховной Рады Натальи Королевской и Геннадия Балашова.
«Поручил готовить новые наши решения совета нацбезопасности и обороны Украины против... лиц с украинским гражданством», — заявил Зеленский.