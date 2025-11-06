Военэксперт Дандыкин предрек ВСУ катастрофически тяжелую зиму
Военэксперт Дандыкин: ВСУ не восполнят дефицит техники и живой силы к зиме
ВСУ не смогут устранить дефицит техники и личного состава к зимнему периоду. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
Он подчеркнул, что экстремальные холода значительно снизят боеспособность украинских военных.
«Я полагаю, что у ВСУ две проблемы. Во-первых, это связано с задержками поставок, в частности горюче-смазочных материалов. Во-вторых, не хватает категорически людей, которые будут следить за техникой», — пояснил Дандыкин.
Западное вооружение не соответствует нашим условиям эксплуатации, добавил военэксперт. Он также указал, что техника немецкого производства часто давала сбой в неблагоприятных условиях.
Российская армия, несомненно, готова к ведению боевых действий в любых климатических условиях, заключил Дандыкин.