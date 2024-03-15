Офис Зеленского может продлить полномочия президента в обход решения суда

Офис украинского президента Владимира Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения конституционного суда Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее он сообщал, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и больше не могут быть продлены. Затем офис президента обратился в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. При этом позднее в суде заявили, что не получали обращение.
Дубинский подчеркнул, что офис может попытаться без разрешения суда сохранить полномочия Зеленского.
В случае, если суд вынесет своё решение, Зеленский ни при каких обстоятельствах не сможет сохранить власть, что предусмотрено в Конституции Украины.
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Анастасия Чинкова