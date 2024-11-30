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На Украине начнут призывать в армию детей из-за нехватки оружия. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
В августе в Раде заявляли о том, что возраст мобилизации снижаться не будет. В октябре Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что американские партнеры настаивают на снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что на Украине пока нет смысла снижать призывной возраст из-за нехватки оружия. Именно на эти слова и отреагировал парламентарий.
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Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что на Украине пока нет смысла снижать призывной возраст из-за нехватки оружия. Именно на эти слова и отреагировал парламентарий.
«Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек», — с возмущением написал Дубинский в своём телеграм-канале.
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Александр Бойцов