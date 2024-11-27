США призвали Украину к снижению призывного возраста

Для контрнаступления ВСУ Киеву необходимо призвать на службу как минимум 1,8 миллиона человек и еще больше для удержания захваченных территорий. Об этом украинскому телеканалу «Киев 24» рассказал боевик ВСУ Евгений Иевлев.