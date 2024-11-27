США призвали Украину к снижению призывного возраста

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте, пишет Reuters, ссылаясь на информатора в американской администрации.
«Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение возраста (призыва — прим. ред.) для своих военных до 18 лет... Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат», — сказано в материале.Перед этим украинский боевик Евгений Иевлев в разговоре с телеканалом «Киев 24» заявлял, что в ВСУ нужно призвать как минимум 1,8 миллиона человек для контрнаступления. Собеседник подчеркнул, для того, чтобы удержать захваченные территории, понадобится еще больше людей.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается.
Читайте также:
Медведев сделал заявление о влиянии «Орешника» на СВО
Постпредство РФ при ООН пригрозило Западу ответить на каждый виток эскалации
В Венгрии назвали опасными ближайшие два месяца
Никита Кротов