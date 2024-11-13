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В условиях продолжающегося продвижения российских сил в Донбассе, украинские власти принимают меры для подготовки к возможному ухудшению ситуации на фронте. Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя ВСУ.
Сообщается, что в ближайшие дни и недели ожидается усиление боевых действий, особенно на юге и востоке страны. Киевские власти направляют дополнительный медицинский персонал на линию фронта, что свидетельствует о серьезных опасениях по поводу предстоящих столкновений. Представитель ВСУ отметил, что текущая ситуация требует повышения готовности и обеспечения необходимой медицинской помощи для военнослужащих.
Военные эксперты и аналитики считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне возможных политических изменений в США после победы Дональда Трампа на выборах. Это создает неопределенность в международной поддержке Украины и может повлиять на динамику боевых действий.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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Военные эксперты и аналитики считают, что ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте, особенно на фоне возможных политических изменений в США после победы Дональда Трампа на выборах. Это создает неопределенность в международной поддержке Украины и может повлиять на динамику боевых действий.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
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Дарья Осипова