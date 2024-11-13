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В Сумской области Украины была уничтожена крупная колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившаяся к марш-броску в Курскую область. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен с использованием ракетного комплекса «Искандер». В колонне находились подразделения 47-й бригады, известной как «Магура», и 82-й бригады ВСУ, которые принимали участие в контрнаступлении в Запорожской области летом прошлого года.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ отметил, что потери противника составляют как минимум несколько десятков военнослужащих, а также значительное количество техники, включая боевые бронемашины и бронетранспортеры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса «Искандер» крупная колонна ВСУ», — сказал Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ отметил, что потери противника составляют как минимум несколько десятков военнослужащих, а также значительное количество техники, включая боевые бронемашины и бронетранспортеры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова