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Военные ВС РФ уничтожили крупную колонну ВСУ

Рогов: ВС России уничтожили крупную колонну ВСУ в Сумской области
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

В Сумской области Украины была уничтожена крупная колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившаяся к марш-броску в Курскую область. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен с использованием ракетного комплекса «Искандер». В колонне находились подразделения 47-й бригады, известной как «Магура», и 82-й бригады ВСУ, которые принимали участие в контрнаступлении в Запорожской области летом прошлого года.

«Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса «Искандер» крупная колонна ВСУ», — сказал Рогов.



Председатель комиссии Общественной палаты РФ отметил, что потери противника составляют как минимум несколько десятков военнослужащих, а также значительное количество техники, включая боевые бронемашины и бронетранспортеры.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#рогов
Российские войска оттеснили ВСУ в Курахове
Рогов сообщил, что российские войска оттеснили ВСУ в Курахове
13 ноября 2024, 08:34

Фото: istockphoto.com/ru/Aleksandr Golubev

ВС РФ за время боевых действий у Курахова в ДНР продвинулись с восточных окраин, оттеснив подразделения противника. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, боевые действия уже переместились в центральную часть города. Рогов отметил, что освобождение Курахова и его пригородов идет быстрыми темпами.

«Быстро «съедается» кураховский плацдарм, который у противника пока присутствует», — добавил он.

На данном участке линии боевого соприкосновения отсутствуют признаки отступления или бегства частей ВСУ, заключил Рогов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#рогов
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 29 БПЛА ВСУ
13 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 29 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь вражеских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Брянской области, три — над территорией Пензенской области, пять — над территорией Тверской области, а также два — над территорией Воронежской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Военные ВС РФ уничтожили крупную колонну ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дроны
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Подпольщики оставили украинский ЗРК без энергии перед ударом по Киевской области
13 ноября 2024, 06:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции «Сергеевка» в Черниговской области, обесточив украинский зенитно-ракетный комплекс и оставив без связи станцию войск связи ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Диверсия была проведена за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.



«Подпольщики сожгли подстанцию 35/10 кВ, что лишило электричества позиции ЗРК, расположенные севернее Сергеевки. Кроме того, без света осталась станция связи ВСУ, что временно вывело её из строя и нарушило управление подразделениями», — сообщил Лебедев.
Он добавил, что попытки украинских спецслужб найти виновных не принесут результатов.

Российские войска продолжают прицельные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, соблюдая принципы неприкосновенности жилых и социальных учреждений, о чем не раз заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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МИД Польши сравнил возможное соглашение по Украине с Потсдамскими решениями
Глава МИД Польши Сикорский: мир на Украине может создать «новый мировой порядок»
13 ноября 2024, 04:58

Фото: iStock/macky_ch

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский заявил, что возможное дипломатическое решение конфликта на Украине может установить «новый мировой порядок», сравнимый по значению с Потсдамскими соглашениями.

«В воздухе витают «потсдамские» решения, которые могут задать направление на десятилетия вперед», — отметил он, добавив, что обсуждал это с представителями ЕС.
Сикорский подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не может позволить разгрома Украины, поскольку поражение США в Афганистане уже стало проблемой для Белого дома. Он также отметил, что польский президент Анджей Дуда ранее успешно противостоял Виктору Орбану по украинскому вопросу и выразил надежду, что Дуда сможет убедить Трампа не оказывать давление на Украину в вопросе территорий.

Сикорский также уверен, что критические комментарии главы правительства Дональда Туска в адрес Трампа не повлияют на отношения Польши и США, поскольку Трамп, как политик, ориентируется на американские интересы и любит сделки.

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Украинские БПЛА атаковали Шебекино и Октябрьский в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ нанесли удары по Шебекино и Октябрьскому, пострадавших нет
13 ноября 2024, 03:25

Фото: iStock/sommersby

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаках ВСУ на город Шебекино и поселок Октябрьский.
По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате обстрела в Шебекино загорелась надворная постройка на территории частного домовладения; пожар был ликвидирован. Также поврежден фасад другого дома, выбиты окна.

В поселке Октябрьский атака дрона привела к возгоранию крыши частного дома, которое также удалось потушить. Гладков добавил, что уточняется информация о последствиях инцидентов.

​«Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — подытожил Гладков.
Ранее он сообщил, что российские военные сбили девять дронов над Белгородской областью, а Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках в Брянской и Курской областях.

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#бпла
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Журналист Bild сообщил о прорыве обороны ВСУ рядом с Курахово
Журналист Репке: ВС РФ продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово
13 ноября 2024, 02:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил в соцсети X (ранее Twitter) о том, что российские войска прорвали линию обороны ВСУ к востоку от Курахово в Донецкой народной республике и продвинулись на 1200 метров вглубь города.
По его данным, российская армия контролирует уже около 15 процентов территории населенного пункта.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что наиболее тяжелые бои проходят у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Также сообщалось, что российские силы ведут наступление в направлениях Миролюбовки, Луча и Лисовки, продвигаясь на покровском направлении.

О том, как подразделения ВСУ попали в оперативное окружение ВС РФ в селах южнее Курахова в ДНР, можно прочесть подробнее в материале «Радио 1».

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США заявляют о присутствии солдат КНДР в Курской области
Госдеп США Пател: северокорейские военные участвуют в боях против ВСУ
13 ноября 2024, 00:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американские власти утверждают, что военнослужащие КНДР начали участвовать в боевых действиях в Курской области на стороне России.
На брифинге представитель Госдепартамента Ведант Пател заявил, что более 10 000 северокорейских солдат прибыли в восточные регионы РФ и были переброшены в Курскую область, где они, по его словам, поддерживают российские войска в операциях против ВСУ.

Пател отметил, что Россия, должно быть, обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию беспилотников и основным навыкам пехоты, включая очистку траншей, что критически важно для передовых операций.

Эти утверждения сопровождаются сообщениями о «спутниковых снимках», опубликованных Республикой Корея, которые якобы подтверждают присутствие военных из КНДР в России.

Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, назвал такие данные «серьезной вещью», но при этом подчеркнул, что НАТО давно напрямую вовлечено в украинский конфликт. Также он напомнил о наличии пункта о совместной обороне в договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.

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#конфликт
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#нато
#всу
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#рф
#сша
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Дроны ВСУ нанесли удар по трансформатору в Запорожской области
Балицкий: беспилотники ВСУ оставили 40 тысяч абонентов без света в Михайловке
13 ноября 2024, 00:37

Фото: iStock/Dragon Claws

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины атаковали высоковольтный трансформатор в поселке Михайловка с помощью беспилотников. В результате нападения без электричества остались более 40 тысяч абонентов.
По словам Балицкого, так как атака была произведена с использованием дронов, то это привело к серьезным перебоям в электроснабжении в пострадавшем районе.

Сейчас проводятся оперативные работы по переподключению пострадавших абонентов к другим линиям электропередачи, чтобы восстановить подачу электричества.

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона ликвидировала три дрона противника над Курской и Белгородской областями.

Ночью 12 ноября в Белгородской области был устранен пожар после атаки беспилотника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Илон Маск призвал США к аудиту военной помощи Украине
12 ноября 2024, 23:29

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, выступил в соцсети X (Twitter) с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта.
Свой комментарий Маск опубликовал в ответ на пост пользовательницы, которая задала вопрос о том, как США тратят средства, выделенные Киеву, и усомнилась в их продуктивности. Блогер выразила мнение, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией, и высказала уверенность, что ситуацию разрешит избранный президент США Дональд Трамп.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал прекратить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, заявив, что способен решить украинский кризис за сутки, если станет президентом. В Кремле этот план назвали «преувеличением».

Кроме того, Трамп раскритиковал текущего президента Джо Байдена за огромные расходы на поддержку Украины, обвиняя его в нецелесообразном использовании средств налогоплательщиков.

Зеленского, президента Украины, Трамп назвал «лучшим торгашом», намекнув на успешные переговоры, после которых Киев получает новые пакеты помощи от США.

В ходе избирательной гонки Маск поддерживал республиканского кандидата, заявляя, что «бессмысленные убийства» скоро прекратятся, и время «подстрекателей войны» истекло.

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