Военные ВС РФ уничтожили крупную колонну ВСУ

ВС РФ за время боевых действий у Курахова в ДНР продвинулись с восточных окраин, оттеснив подразделения противника. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.