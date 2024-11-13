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В ближайшее время отступление ВСУ из подконтрольного им Курахово в ДНР представляется неизбежным, так как российские войска в этом районе превосходят украинские в шесть раз. Кроме того, на курском направлении Украина также находится в неблагоприятной позиции. Об этом информирует британский журнал Economist.
Украинская разведка предсказывает, что боевые действия активизируются и в Запорожье, областном центре Запорожской области, который также находится под контролем ВСУ.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Сумской области Украины была уничтожена крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 29 БПЛА над регионами Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Сумской области Украины была уничтожена крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 29 БПЛА над регионами Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова