«Лесной маньяк» из Самарской области вступил в ряды ВСУ после выхода из тюрьмы
Дмитрий Ворошилов, уроженец Луганской области, известный как «Лесной маньяк», который в 90-е годы совершил серию жестоких преступлений в Самарской области, теперь служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Ворошилов, который был осужден за расправу над не менее чем 13 жертвами, нападал на влюбленные пары, приезжавшие в лес на автомобиле. Его преступления отличались особой жестокостью: он наносил жертвам множество колото-резаных ран. По информации следствия, Ворошилов страдал от психических отклонений.
Родившись и выросший в Лоскутовке Луганской области, Ворошилов во время службы в армии был распределен в Самарскую область, где дослужился до звания майора внутренней службы и стал начальником службы безопасности туберкулезной исправительной колонии №19.
После его задержания и осуждения, Ворошилов провел в тюрьме много лет. В 2012 году он был освобожден и вернулся в родную деревню, а в 2022 году переехал в Днепропетровскую область, где, по данным источников, вступил в ряды ВСУ.
Следственная группа, состоящая из 29 человек, долго искала Ворошилова. Его поймали благодаря совпадению генетического материала с образцами, найденными на одной из жертв. Кроме того, на него были написаны заявления сотрудниц исправительной колонии, которые утверждали, что он угрожал им и применял физическое насилие.
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