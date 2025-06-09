«Лесной маньяк» из Самарской области вступил в ряды ВСУ после выхода из тюрьмы

09 июня 2025, 09:07

Фото: iStock/Irina Piskova

Дмитрий Ворошилов, уроженец Луганской области, известный как «Лесной маньяк», который в 90-е годы совершил серию жестоких преступлений в Самарской области, теперь служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «‎Shot».