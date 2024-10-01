Депутат Верховной рады Рахманин назвал российских командиров искусными военными

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В Вооружённых силах России есть довольно искусные командиры, которые к тому же постоянно учатся в ходе боевых действий. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин.
В интервью изданию «Украинская правда» он призвал не доверять некоторым оголтелым украинским пропагандистам, которые утверждают, что ВСУ сражаются с «армией дебилов». Российскими войсками управляют опытные и умелые командиры. По мнению парламентария, впадая в патриотический раж, пропагандисты такими заявлениями оказывают украинским солдатам «медвежью услугу».
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила руководство ВСУ в бездействии. По её словам, главнокомандующий Александр Сырский прячется на собственной даче, а начальник Генштаба Анатолий Баргилевич так хорошо замаскировался, что его уже давно никто не видел. Также Безуглая считает Сырского виновником неизбежной потери Угледара.
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