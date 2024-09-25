Депутат Верховной рады рассказал о жалобах бойцов ВСУ на отсутствие выплат

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Бойцы ВСУ массово жалуются на отсутствие выплат за сентябрь этого года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Он написал, что у киевских властей находятся деньги на проведение телемарафона и на кэшбэк с покупки украинских товаров. А вот денег на выплаты военным они найти не могут.
Депутат отметил, что в Раде уже обсуждали данный вопрос. Сам Гончаренко* требовал от глав Минфина и Минобороны страны объяснений по поводу задержки выплат бойцам.
Ранее, 20 августа, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что с сентября власти Украины перестанут платить зарплату военным из-за отсутствия необходимых для этого средств в бюджете страны. При этом граждане страны платят налог на армию, который регулярно повышается.
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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Депутат отметил, что в Раде уже обсуждали данный вопрос. Сам Гончаренко* требовал от глав Минфина и Минобороны страны объяснений по поводу задержки выплат бойцам.
Ранее, 20 августа, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что с сентября власти Украины перестанут платить зарплату военным из-за отсутствия необходимых для этого средств в бюджете страны. При этом граждане страны платят налог на армию, который регулярно повышается.
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*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова