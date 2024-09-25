На Западе заявили о критических потерях ВСУ в танках и БМП

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ВСУ потеряли много танков и броневых машин пехоты за последнее время вследствие успешных действий российской армии. Об этом сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в эфире телеканала N-TV.
По словам эксперта, за последние несколько месяцев ВС РФ уничтожили или повредили более 60 танков и 140 БМП. Райснер отметил, что к этим выводам он пришел, исходя из общего объема поставленной западной техники.
Полковник заключил, что если Украина хочет изменить ситуацию, то ей следует направлять несколько тысяч единиц вооружений данного типа.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Полковник заключил, что если Украина хочет изменить ситуацию, то ей следует направлять несколько тысяч единиц вооружений данного типа.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова