На Западе заявили о критических потерях ВСУ в танках и БМП

Бойцы российской армии продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине. Они идут защищать интересы РФ, не ставя никаких условий. Настоящий патриот сегодня — это тот, кто не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой Родины.