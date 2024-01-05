Депутат Верховной Рады Рудык сравнила удар ВКС РФ по Киеву с Армагеддоном

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Депутат Верховной Рады Украины Кира Рудык прокомментировала российскую атаку по стратегическим объектам в Киеве, сравнив её с Армагеддоном. Об этом пишет Business Insider.
«Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон», — цитирует издание слова украинского парламентария.
При этом она не уточнила, удалось ли киевским расчётам ПВО перехватить какие-либо снаряды.
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