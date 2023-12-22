«Он знает»: В США обратили внимание на уверенность Путина на пресс-конференции

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин делает свои заявления с абсолютной уверенностью из-за безусловных успехов ВС РФ на линии боевого соприкосновения, с таким заявлением выступил отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
«Вы видели, что у Путина была четырехчасовая пресс-конференция, где он отвечал на вопросы. Он был очень уверенным. Есть причина, почему он такой уверенный. Он видит, что у Украины в военном плане нет никаких шансов, а России обладает всеми шансами на победу. Он это знает», — прокомментировал ситуацию Дэвис.
По словам отставного полковника, украинская армия вынуждена отступать по всей линии боевого соприкосновения. Непрекращающаяся череда провалов, а также истощение поддержки от западных союзников говорит о том, что в ближайшее время российская армия сможет освободить Харьков и Одессу, считает Дэвис.
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