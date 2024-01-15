На Украине мужчин задерживают для мобилизации, укладывая лицом в землю

Фото: iStock/Oleksander Bontei
Украинских мужчин задерживают для мобилизации, укладывая их лицом в землю, жёсткие кадры опубликовало издание «Страна.uа» в своём Telegram-канале.
Предположительно, обнародованный ролик снят в Ивано-Франковске, однако, когда именно — неизвестно.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов и люди в военной форме хватают украинцев и укладывают их лицом в асфальт прямо у проезжей части.
Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что ситуация с личным составом Вооружённых сил Украины можно оценить как критическую. По его словам, средний возраст новобранцев достигает сорока лет, при этом, многие из них имеют серьёзные заболевания.
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На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов и люди в военной форме хватают украинцев и укладывают их лицом в асфальт прямо у проезжей части.
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Евгения Парфентьева