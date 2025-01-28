Депутат Верховной Рады Заблоцкий: на Украине потратили деньги США на ток-шоу

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Выделенные деньги от Американского агентства по международному развитию (USAID) Украина потратила на съемки телевизионных шоу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий на своей странице Facebook*.
По словам депутата, выделенные USAID 297 миллионов долларов были потрачены на ток-шоу на YouTube «Эбаут», документальной кинокартины «Тесто», реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах. К тому же часть денег ушла на поддержку музыкального дуэта TVORCHI, представлявшего Украину на «Евровидении» 2023 года.
Также Заболоцкий отметил, что на сегодняшний день в стране имеется 112 активных проектов USAID. На них планировалось потратить семь миллиардов долларов. В общей сложности агентство с 2022 года финансировало киевским властям порядка 30 миллиардов, о чем говорится на официальном сайте USAID.
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Иван Мусатов