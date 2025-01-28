Поддержавший Украину Макаревич* объяснил, почему финансово не помогает ВСУ

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По словам музыканта Андрея Макаревича, он финансово не помогает ВСУ, так как боится за жизнь своего сына, который может пострадать от удара украинской ракеты. Об этом артист заявил в своем интервью для Deutsche Welle*.
«Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», — заявил музыкант.
Также Макаревич* высказался о своей жизни в Израиле. По его словам, она является не самой легкой, так как экономические условия в России лучше. Музыкант переехал в Израиль три года назад.
В своем интервью артист также высказался о помощи, которую он оказывает обычным украинским гражданам. При этом Макаревич* не ездит туда на гастроли и не считает себя частью этого народа.
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