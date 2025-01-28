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Поддержавший Украину Макаревич* объяснил, почему финансово не помогает ВСУ

Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

По словам музыканта Андрея Макаревича, он финансово не помогает ВСУ, так как боится за жизнь своего сына, который может пострадать от удара украинской ракеты. Об этом артист заявил в своем интервью для Deutsche Welle*.
«Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», — заявил музыкант.

Также Макаревич* высказался о своей жизни в Израиле. По его словам, она является не самой легкой, так как экономические условия в России лучше. Музыкант переехал в Израиль три года назад.



В своем интервью артист также высказался о помощи, которую он оказывает обычным украинским гражданам. При этом Макаревич* не ездит туда на гастроли и не считает себя частью этого народа.

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Андрей Макаревич (признан в России иноагентом)

Deutsche Welle (СМИ признано в РФ иноагентом)
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Депутат Верховной Рады Заблоцкий: на Украине потратили деньги США на ток-шоу
28 января 2025, 02:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Выделенные деньги от Американского агентства по международному развитию (USAID) Украина потратила на съемки телевизионных шоу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий на своей странице Facebook*.
По словам депутата, выделенные USAID 297 миллионов долларов были потрачены на ток-шоу на YouTube «Эбаут», документальной кинокартины «Тесто», реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах. К тому же часть денег ушла на поддержку музыкального дуэта TVORCHI, представлявшего Украину на «Евровидении» 2023 года.

Также Заболоцкий отметил, что на сегодняшний день в стране имеется 112 активных проектов USAID. На них планировалось потратить семь миллиардов долларов. В общей сложности агентство с 2022 года финансировало киевским властям порядка 30 миллиардов, о чем говорится на официальном сайте USAID.

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Украинские солдаты получили бракованные гранаты, начиненные крупой
Бутусов: под Курском ВСУ использовали бракованные гранаты, начиненные крупой
28 января 2025, 00:53

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Солдатам ВСУ под Курском пришлось использовать бракованные гранаты Ф-1, начиненные кукурузной крупой. Этим поделился украинский журналист Юрий Бутусов.
«Вместо пороха — «Мивина» (украинский товарный знак полуфабрикатов — прим. «Радио 1») , ок... Вот так мы воюем на Курщине», — поделился Бутусов в своем telegram-канале.

В следующем посте журналист приложил фотографию документов а к ней подпись о том, что бракованные гранаты должны были исчезнуть с фронта еще 8 декабря 2024 года. На это дал свой комментарий депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, который обвинил Владимира Зеленского в краже у солдат всего, начиная с каши и заканчивая гранатами.

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Зеленский: Украине не хватает мобилизации людей старше 25 лет в ряды ВСУ
28 января 2025, 00:36

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

По словам Владимира Зеленского, Украине не хватает мобилизации людей старше 25 лет в ряды ВСУ. Об этом он заявил итальянскому изданию Il Foglio.
«Мобилизация идет в соответствии с законодательством. Она мобилизует достаточно большое число людей в этом возрасте. Они имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно», — сказал Зеленский в опубликованном на YouTube интервью.

Сегодня на Украине ведется процесс насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Уже не раз в СМИ появлялась информация об избитых мужчинах, к которым применяли силу сотрудники военкоматов. Также известно о призыве на фронт музыкантов Львовского военного оркестра. К тому же на Украине все чаще поднимается вопрос о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет.

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Раскрыто, сколько продержатся ВСУ без помощи Запада
Военэксперт Матвийчук: ВСУ продержатся без помощи Запада лишь месяц
27 января 2025, 23:49

Фото: iStock/Irina Piskova

ВСУ продержатся лишь месяц, если Запад остановит финансовую помощь. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
Он также подчеркнул, что на данный момент все заявления президента США Дональда Трампа об остановке помощи Киеву пока что остаются только эмоциональными выступлениями.
«Конец ВСУ будет зависеть от той помощи, которую дает Запад. Если Запад сегодня перестанет финансировать этот режим, перестанет поставлять технику, то максимум месяц — и война закончится. Мы видим, что Трамп вроде шумит, разводит руками. Пока все это на уровне эмоциональных выступлений», — считает эксперт.
Матвийчук подчеркнул, что Украина не может выпускать даже патроны, а энергетическая система страны перестала существовать, как и военная промышленность.

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Стали известны сроки освобождения Курской области
Сенатор Кондратьев: Курскую область могут освободить через пять-шесть месяцев
27 января 2025, 23:47

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Курскую область могут освободить от боевиков ВСУ в ближайшие пять-шесть месяцев, заявил сенатор от региона Алексей Кондратьев.
В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что за каждый метр земли Россия платит жизнями и здоровьем солдат, поэтому российская армия действует осторожно, но без промедления.
«Курскую область могут освободить в ближайшие четыре-пять месяцев. Конечно, хочется, чтобы это произошло как можно быстрее. Но за каждый метр Курской земли мы платим жизнями и здоровьем наших солдат и офицеров. Чтобы не было напрасных потерь, мы делаем так, чтобы наши враги ушли как можно быстрее, но и для нас это было наименее болезненно», — отметил сенатор.
Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Ветер сообщил, что бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру. По словам бойца российской армии, вся работа велась быстро и «на тихих лапках». Он пояснил, что закрепиться в селе российским военным удалось благодаря использованию тактики продвижения малыми группами.

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Пленный украинский солдат рассказал о дезертирствах иностранных наемников из ВСУ
Пленный украинский боец: из ВСУ дезертировали колумбийские и наемники
27 января 2025, 23:42

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Из частей ВСУ дезертировали 10 колумбийских наемников и один чернокожий солдат. Этим поделился с РИА Новости пленный украинский военный Дмитрий Какойло.
По рассказам пленного, самовольно покинувших воинскую часть наемников отлавливали и снова отправляли в зону боевых действий. При этом пойманных поместили в резервный батальон, где они ждали приговора за дезертирство. По итогу наемников снова отправили на фронт.

Какойло утонил, что иностранцы не знали языка и с ними приходилось общаться через переводчик в телефоне. Также их не направляли в иностранный легион, поэтому солдаты воевали в обычных частях ВСУ.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил Киев чтобы предотвратить урегулирование конфликта на Украине
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#украина
#сво
#наемники
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил Киев чтобы предотвратить урегулирование конфликта на Украине
Посол РФ в Лондоне Келин: Стармер ездил на Украину чтобы не допустить конец СВО
27 января 2025, 23:38

Фото: iStock/andriano_cz

По словам посла России в Великобритании Андрея Келина, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер посещал Киев чтобы не допустить мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом представитель РФ рассказал ТАСС.
«Не может быть сомнений, что основной задачей поездки Стармера прямо накануне инаугурации Дональда Трампа была работа по недопущению мирного урегулирования, которое интересам Лондона, похоже, не отвечает», — рассказал Келин.

Посол отметил, на фоне сегодняшний обещаний Соединенного Королевства о столетнем партнерстве и нерушимой связке с Украиной нужно вспомнить слова министра иностранных дел Британской империи лорда Палмерстона. Он заявлял, что у Британии нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов. Вечны и постоянны лишь ее интересы.

При этом все подписанные документы между Стармером и Зеленским во время его посещения Украины говорит о попытках Британии сдержать Россию в геополитическом смысле. Келин уточнил, идеей Лондона является закабаление Украины из-за колониального мышления, сохранившегося у Королевства по сей день.

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Помощь Запада и телефонные мошенники: заработок Зеленского за время СВО сопоставим с доходами Илона Маска
LIFE: Зеленский за время СВО заработал 60 млрд долларов наличными
27 января 2025, 23:22

Фото: iStock/Pineapple Studio

Владимир Зеленский за период проведения специальной военной операции смог заработать порядка 60 миллиардов долларов наличными. Этим поделились в LIFE.
«На Украине депутаты и журналисты обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и баснословных теневых заработках. По их мнению, за время СВО он смог собрать 60 млрд наличными», — пишут в издании.

Такой доход главы киевского режима сопоставим с заработком миллиардера Илона Маска. Как отметил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, ежеминутно в 2024 году Зеленский и его окружение увеличивали свой доход на 36 тысяч долларов в минуту. По словам журналистки Дианы Панченко, только с помощью работы телефонных мошенников Зеленский приумножил свои активы на 20 миллиардов долларов.

Депутат и журналистка подсчитали итоговый доход Зеленского и сошлись во мнении, что в общем он смог получить наличными около 60 миллиардов долларов наличными. Эти средства он заработал благодаря помощи Запада и различных теневых схем, в том числе работе телефонных мошенников.

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Сальдо заявил, что ВСУ строят бетонные фортификации в Херсоне
27 января 2025, 21:47

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ строят бетонные фортификации в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«…Им это не поможет. Просто-напросто они укрепляют правый берег Херсона, там просто осадочные грунты, нам легче потом будет строить жилье - фундаменты уже будут забетонированы», — прокомментировал чиновник.
Сальдо подчеркнул, что киевский режим предпринимает попытки настроить местных жителей против РФ, используя пропагандистов.

Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не согласился с результатами голосования. Вместе с Херсонщиной в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская область.

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