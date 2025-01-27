Помощь Запада и телефонные мошенники: заработок Зеленского за время СВО сопоставим с доходами Илона Маска

Фото: iStock/Pineapple Studio
Владимир Зеленский за период проведения специальной военной операции смог заработать порядка 60 миллиардов долларов наличными. Этим поделились в LIFE.
«На Украине депутаты и журналисты обвиняют Владимира Зеленского в коррупции и баснословных теневых заработках. По их мнению, за время СВО он смог собрать 60 млрд наличными», — пишут в издании.
Такой доход главы киевского режима сопоставим с заработком миллиардера Илона Маска. Как отметил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, ежеминутно в 2024 году Зеленский и его окружение увеличивали свой доход на 36 тысяч долларов в минуту. По словам журналистки Дианы Панченко, только с помощью работы телефонных мошенников Зеленский приумножил свои активы на 20 миллиардов долларов.
Депутат и журналистка подсчитали итоговый доход Зеленского и сошлись во мнении, что в общем он смог получить наличными около 60 миллиардов долларов наличными. Эти средства он заработал благодаря помощи Запада и различных теневых схем, в том числе работе телефонных мошенников.
Читайте также:
В ЕС сделали заявление о конфликте на Украине
Депутат Чепа допустил госпереворот на Украине после слов главы ГУР Буданова*
Политолог раскрыл, чего опасается режим Зеленского
Иван Мусатов