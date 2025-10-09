Депутат Водолацкий: атакой по логистике Киева ВС РФ предотвращают поставки НАТО
ВС РФ продолжают наносить удары по логистическим центрам и железнодорожным объектам на территории Украины с целью помешать странам НАТО поставлять вооружение Киеву. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
По его словам, активизация военных поставок и переброска наёмников по украинским железным дорогам представляют собой серьёзную угрозу.
«Активизация поставок вооружений и переброска подразделений наемников со стороны стран НАТО на территорию Украины, осуществляемые по железнодорожным путям, являются серьезной проблемой и угрозой. В ответ на эти действия мы, естественно, уничтожаем логистические центры, железнодорожные разъезды и станции, где скапливаются эшелоны с военной помощью стран НАТО», — отметил депутат в интервью с NEWS.ru.Водолацкий подчеркнул, ВС РФ должны противодействовать таким поставкам. В противном случае страны НАТО, уже утратившие морально-этические ограничения, могут начать отправлять ещё более мощное оружие Киеву. Это нанесет мощный ущерб тому, что осталось от Украины.