Депутат Водолацкий: атакой по логистике Киева ВС РФ предотвращают поставки НАТО

09 октября 2025, 18:32

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ продолжают наносить удары по логистическим центрам и железнодорожным объектам на территории Украины с целью помешать странам НАТО поставлять вооружение Киеву. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.





По его словам, активизация военных поставок и переброска наёмников по украинским железным дорогам представляют собой серьёзную угрозу.





«Активизация поставок вооружений и переброска подразделений наемников со стороны стран НАТО на территорию Украины, осуществляемые по железнодорожным путям, являются серьезной проблемой и угрозой. В ответ на эти действия мы, естественно, уничтожаем логистические центры, железнодорожные разъезды и станции, где скапливаются эшелоны с военной помощью стран НАТО», — отметил депутат в интервью с NEWS.ru.

