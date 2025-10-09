В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Депутат Шеремет: угрозы Зеленского ввергнут Украину в ещё более тёмные времена
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы Владимира Зеленского устроить блэкаут в Курской и Белгородской областях могут усугубить кризис в его стране.
В беседе с «NEWS.ru» Шеремет отметил, что украинскому лидеру следует пойти на мирные переговоры.
«Зеленский хорошо понимает, что в преддверии отопительного сезона у украинского народа кратно увеличиваются желание и шансы сжечь его на погребальном костре как клятвопреступника и последователя неонацистской ереси, уничтожившей их страну», — высказался политик.Депутат подчеркнул, что резкие заявления Зеленского, который оказался в затруднительном положении, показывают высокую эффективность ответных ударов по украинской энергосистеме. Эти удары Россия наносит в ответ на атаки против своей энергетики.
Ранее Трамп выступил с заявлением по исходу конфликта на Украине.