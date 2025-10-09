09 октября 2025, 16:27

Депутат Шеремет: угрозы Зеленского ввергнут Украину в ещё более тёмные времена

Фото: Istock/Larysa Shcherbyna

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы Владимира Зеленского устроить блэкаут в Курской и Белгородской областях могут усугубить кризис в его стране.





В беседе с «NEWS.ru» Шеремет отметил, что украинскому лидеру следует пойти на мирные переговоры.

«Зеленский хорошо понимает, что в преддверии отопительного сезона у украинского народа кратно увеличиваются желание и шансы сжечь его на погребальном костре как клятвопреступника и последователя неонацистской ереси, уничтожившей их страну», — высказался политик.