В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде

Депутат Шеремет: угрозы Зеленского ввергнут Украину в ещё более тёмные времена
Фото: Istock/Larysa Shcherbyna

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы Владимира Зеленского устроить блэкаут в Курской и Белгородской областях могут усугубить кризис в его стране.



В беседе с «NEWS.ru» Шеремет отметил, что украинскому лидеру следует пойти на мирные переговоры.

«Зеленский хорошо понимает, что в преддверии отопительного сезона у украинского народа кратно увеличиваются желание и шансы сжечь его на погребальном костре как клятвопреступника и последователя неонацистской ереси, уничтожившей их страну», — высказался политик.
Депутат подчеркнул, что резкие заявления Зеленского, который оказался в затруднительном положении, показывают высокую эффективность ответных ударов по украинской энергосистеме. Эти удары Россия наносит в ответ на атаки против своей энергетики.

Ранее Трамп выступил с заявлением по исходу конфликта на Украине.
Ольга Щелокова

