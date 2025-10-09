Трое бойцов ВСУ получили от 15 до 17 лет за терроризм в Курской области
Трое украинских военных получили от 15 до 17 лет лишения свободы за террористические акты в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Александр Мокриенко из 118-й отдельной бригады территориальной обороны признан виновным в террористическом акте и приговорён к 17 годам лишения свободы. Он с сослуживцами незаконно пересёк границу РФ в январе, удерживал населённый пункт под контролем и запугивал мирных жителей. В плен сдался в марте.
Богдан Бодак из 80-й десантно-штурмовой бригады получил 15 лет за аналогичные преступления. В апреле он участвовал в отражении наступления российских войск, но позже сдался.
Ярослав Щуров, младший сержант 118-й бригады, приговорён к 16 годам за вторжение в августе, формирование огневых позиций и блокирование территории вблизи села Заолешенка. Все осуждённые будут отбывать первые годы в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима.
Читайте также: